SNAI – Serie A | Atalanta e Milan favorite nei primi recuperi Gasp a 210 Motta a 370 Inter in discesa con il Bologna

Liberoquotidiano.it - SNAI – Serie A: Atalanta e Milan favorite nei primi recuperi, Gasp a 2,10, Motta a 3,70. Inter in discesa con il Bologna

- Tra martedì e mercoledì si giocano tre partite, con il big match di bergamo in cui la juventus insegue a 3,70. poche speranze per i rossoblù a san siro (7,00), il como a 3,80 sogna l'impresa contro i rossonerio, 13 gennaio – Tra martedì e mercoledì si recuperano le tre partite diA rinviate per gli impegni di Supercoppa italiana in Arabia. Scendono in campo il, che il trofeo lo ha alzato, l'(che la finale l'ha persa) e poi le due squadre sconfitte in semifinale,e Juventus, protagoniste del big match. Una sfida, quella di martedì sera al Gewiss Stadium, dove la squadra dierini parte nettamente favorita nelle quote: il segno «1» si gioca a 2,10, con il pareggio a 3,10 e la vittoria dei bianconeri dia 3,70, in una partita dove l'Under e il Goal rispettivamente a 1,73 e 1,75 si fanno preferire agli esiti opposti (Over a 2,00, No Goal a 1,97).