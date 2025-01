Romadailynews.it - Sanita’: Schillaci, nel 2024 ben 4.692 trapianti, 226 in piu’ rispetto al 2023

Leggi su Romadailynews.it

“Nelsono stati realizzati ben 4.692, 226 inall’anno precedente. Sono dati che ci inorgogliscono ma c’e’ sempre ancora da fare”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio, intervenendo nel corso della presentazione presentazione dei datisu donazioni edi organi e cellule staminali emopoietiche nel nostro Paese. Dopo gli ottimi risultati del– ha ribadito il ministro – “con grande piacere possiamo dire che nella Rete nazionale ha registrato le performance migliori mai realizzate fino a oggi. Nell’anno appena concluso l’Italia ha infatti raggiunto le cifrealte di sempre nei tassi di donazione di, anche con percentuali di crescita annualielevate, superando i numeri gia’ di record del”. In quest’ottica, nell’ultima legge di bilancio “abbiamo stanziato 10 milioni di euro l’anno per ridurre le liste d’attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l’acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto”.