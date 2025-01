Liberoquotidiano.it - Romania, proteste dopo l'annullamento delle presidenziali

Decine di migliaia di persone hanno manifestato oggi a Bucarest incontro la decisione della Corte Costituzionale dello scorso mese di annullare le elezioniche il candidato populista di estrema destra Calin Georgescu era emerso inaspettatamente come favorito al ballottaggio . “La democrazia non è opzionale” e “Vogliamo elezioni libere”, si leggeva sui cartelli dei dimostranti . I giudici hanno motivato la decisione per uso illegale di tecnologie digitali e fonti di finanziamento non dichiarate".Sono già state fissate nuove date per ripetere le elezioni, con il primo turno previsto per il 4 maggio ed eventuale ballottaggio il 18. Non è chiaro se Georgescu potrà partecipare alla nuova tornata.