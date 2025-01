Justcalcio.com - “Quando Ruud van Nistelrooy ha sbagliato il suo rigore nel finale, ho dimostrato quello che provavo. Si può dire che non sia sportivo, ma non ho colpito nessuno, a differenza di Cantona. Non ho rimpianti a riguardo’: l’ex difensore dell’Arsenal Martin Keown parla del famigerato momento del 2003 all’Old Trafford

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:L’eroenon si sente come se avesse fatto qualcosa dicelebra ildavannel.Soprannominata “La battaglia dell’Old”, Manchester United e Arsenal hanno disputato una partita controversa e irascibile nel settembre, che ha portato Patrick Vieira a ricevere un cartellino rosso evana sbagliare unnel.Anche se non lo sapevano, quelsalvò l’imbattibilitànella stagione/04, la stessa stagione in cui riuscì a vincere la Premier League da imbattuto.ha reagito con forza al colpo mancato, saltando davanti all’olandese e abbassandogli le braccia mentre lo faceva.L’eroenon ha “” per l’incidente divanWenger eall’Arsenal “Quell’immagine è sul retro del mio libro, e sotto ci sono le parole ‘nessun rimpianto’,” diceQuattroQuattroDue.