Pretesti, non proteste. Nel corteo per Ramy vandalizzata la sinagoga a Bologna

Da Roma a, si fa violenta la protesta perElgaml, il 19enne di origine egiziana morto a Milano lo scorso 24 novembre durante un inseguimento dei carabinieri. Se la manifestazione milanese si è svolta in maniera pacifica, con la famiglia del ragazzo che continua a chiedere di non fare del loro dolore un pretesto per la violenza, le piazze di Roma esi sono subito trasformate in sassaiole contro la polizia. Nel quartiere romano di San Lorenzo, durante i tafferugli seguiti alnon autorizzato, sono stati lanciati alcuni petardi contro i mezzi delle forze dell'ordine e sono rimasti feriti otto agenti. Nella Capitale, scrive il Corriere, gli investigatori si concentrano su una trentina di personaggi già coinvolti e denunciati per tafferugli alla Sapienza durante lepro Palestina.