Cultweb.it - Perché i fascisti dicevano “A noi”?

L’espressione “A!” divenne uno dei motti del movimento fascista italiano, utilizzata come saluto e incitamento tra i membri del Partito Nazionale Fascista (PNF). Questo grido, spesso accompagnato dal saluto romano, incarnava lo spirito che il fascismo intendeva promuovere. L’origine precisa dell’espressione “A!” non è facilmente rintracciabile, ma si inserisce nel contesto della retorica nazionalista e militarista che caratterizzava l’Italia post-bellica. In M – Il figlio del secolo, serie di Sky dedicata ai primi anni politici di Mussolini, si allude a una possibile matrice dannunziana della frase. A margine dell’impresa di Fiume, il Vate avrebbe infatti detto a Mussolini, esortandolo: “A chi la gloria? A!”. Per quanto non confermata, l’ipotesi è decisamente affascinante. Anche per il rapporto di amore-odio che univa D’Annunzio a Mussolini.