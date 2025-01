Parla Peppino Fappani superstite dell’attacco dello squalo a Marsa Alam | Gli ho infilato un dito dell’occhio così mi sono salvato VIDEO

Leggi su Dayitalianews.com

Il 29 dicembre scorso il turista romano Gianluca Di Gioia subì un attacco mortale da parte di unonelle acque di, in Egitto, una vicenda drammatica che ha avuto grande clamore a livello mondiale. In suo soccorso si tuffò in acqua, 69enne odontotecnico di Soncino, in provincia di Cremona, che ha raccontato la sua drammatica esperienza al Corriere spiegando come ha fatto per salvarsi dall’attacco del bestione di circa 2 metri e mezzo.La versione diha raccontato che si trovava sulla spiaggia, quando si è tuffato in mare dopo aver sentito le strazianti grida d’aiuto di Di Gioia. Inizialmente pensava che si trattasse di un malore, solo dopo si è accorto che il 48enne era stato attaccato da uno.L’animale lo ha attaccato per 3 volte, l’ultima quando era agganciato alla lancia di soccorso, ma poi improvvisamente ha avuto un’intuizione: infilargli unnell’occhio.