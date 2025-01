Oasport.it - Pallamano, Mondiali 2025: la formula della manifestazione, previste due fasi a gironi. Chi incrocerebbe l’Italia

Ancora poche ore è idisaranno realtà. Le 32 squadre più forti al mondo sono pronte a sfidarsi fra Croazia, Norvegia e Danimarca, in un torneo che si preannuncia come assai appassionante, con unaper la quale tutte le partite saranno importanti.: laSi parte con il “Preliminary Ruond”La prima fase: le 32 formazioni sono divise in 8da 4 squadre ciascuno:Gruppo A (Herning): Germania, Repubblica Ceca, Polonia, Svizzera;Gruppo B (Herning): Danimarca, ITALIA, Algeria, Tunisia;Gruppo C (Pore?): Francia, Austria, Qatar, Kuwait;Gruppo D (Varazdin): Ungheria, Paesi Bassi, Nord Macedonia, Guinea;Gruppo E (Oslo): Norvegia, Portogallo, Brasile, USA;Gruppo F (Oslo): Svezia, Spagna, Giappone, Cile;Gruppo G (Zagabria): Slovenia, Islanda, Cuba, Capo Verde;Gruppo H (Zagabria): Egitto, Croazia, Argentina, Bahrein;Si prosegue con il Main RoundLe tre migliori squadre di ogni singolo girone si abbinano con le tre migliori squadre del girone contiguo portandosi indietro i punti fatti nella prima fase.