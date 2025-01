Lanazione.it - Omicidio di Lunata, le indagini. Nuovi chiarimenti dall’autopsia

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 13 gennaio 2025 - Sarà necessario aspettare ancora qualche giorno per provare a chiarire nei dettagli gli ultimi istanti della vita di Artan ’Tony’ Kaja, l’imprenditore 52enne ucciso con un colpo di pistola alla testa, all’interno del piazzale della cartiera Smurfit Kappa di Luanata. Mercoledì mattina verrà effettuata sulla salma l’autopsia da parte del medico legale Ilaria Marradi, che riceverà l’incarico dal magistrato che sta seguendo il caso, la dottoressa Lucia Rugani. Sono tanti i punti interrogativi che rimangono ancora in questa terribile vicenda, a partire dal movente che avrebbe spinto Marjan Pepa, 52enne ex autotrasportatore, anche lui albanese come la vittima e amico di vecchia data di Kaja, a compiere l’. Pepa, infatti, già dalle ore successive al ritrovamento del corpo, di sua spontanea volontà si è recato dai carabinieri, addossandosi tutte le colpe.