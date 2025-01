Game-experience.it - Nintendo Switch 2 verrà annunciata a breve? Un insider potrebbe aver rivelato la data di annuncio

Leggi su Game-experience.it

Secondo recenti indiscrezioni provenienti da fonti affidabili, come l’Nate the Hate,2 sarà ufficialmentegiovedì 16 gennaio 2025. Il primo trailer, che dovrebbe essere rilasciato in quelladalla Grande N, si focalizzerà esclusivamente sulle specifiche hardware della console, seguendo un approccio simile a quello adottato per il lancio della primanel 2016.Secondo Nate the Hate, il trailer di presentazione di2 non mostrerà titoli di lancio o dettagli approfonditi sui giochi. Al massimo, siro intravedere alcuni giochi in esecuzione sulla nuova console, ma non ci saranno annunci concreti.Leggiamo quanto affermato dal noto leaker:“Mi è stato detto che. Volete sapere quando? Giovedì 16 gennaio.