Niente da fare per Busto Herbots in vena di show

SAVINO DEL BENE 3 EUROTEKARSIZIO 0 SAVINO DEL BENE: Bernardeschi ne Ribechi,13, Castillo (L1), Ruddins ne, Kotikova ne, Mancini ne, Ognjenovic, Bajema ne, Graziani ne, Nwakalor 8, Carol 9, Antropova 14, Mingardi 9. All. Gaspari. UYBAARSIZIO: Howard 1, Pelloni (L1), Van der Pijl 3, Piva 14, Van Avermaet 4, Morandi ne, Lualdi, Sartori 3, Obossa 2, Frosini 8, Kunzler, Boldini 1, Scola. All. Barbolini E. Arbitri: Cesare - Grossi Parziali: 25-18, 25-14, 25-17 FIRENZE - A Palazzo Wanny, davanti a 3.118 spettatori, la Savino Del Bene disputa la gara perfetta, dominaArsizio e si prende la rivincita sulla gara di andata, quando fu sconfitta per 3-1. Gaspari parte col sestetto base: la diagonale Ognjenovic-Antropova, le due centrali Carol e Nwakalor, in bandae Mingardi e il libero Castillo.