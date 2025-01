Mistermovie.it - Mister Movie | The Equalizer 4 Data di Uscita, Cast, Trama e Tutto quello che sappiamo

La saga cinematografica di The, iniziata nel 2014, ha conquistato il pubblico grazie alle imprese di Robert McCall, interpretato da Denzel Washington. Basata sulla serie TV del 1985, la trilogia ha esplorato il concetto di giustizia personale con uno stile unico, e ora si prepara a tornare con The4. Eccociò che è stato confermato finora.Due nuovi film confermati per il franchiseclass="wp-block-heading">I fan della saga possono rallegrarsi, perché non solo è stato confermato The4, ma anche un quinto capitolo. In un’intervista a Esquire, Washington ha dichiarato:“Ho detto loro che avrei fatto un altro, e stiamo lavorando al 4 e al 5. La gente ama questi film, e anche io.”Denzel ha anche sottolineato come il fascino della serie risieda nella fantasia di “farsi giustizia da soli” per conto di chi non può difendersi.