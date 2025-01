Lapresse.it - Milano, ‘Marta vuole un figlio’ al Teatro Alta Luce dal 24 al 26 gennaio

Una donna realizzata e indipendente, ma insicura nelle relazioni, è stanca di cercare l’uomo ideale e decide cheavere un figlio da sola: arriva a, dopo il successo marchigiano,undi Lorenzo Allegrini, una commedia brillante, diretta dal regista milanese Alberto Oliva, sull’amore e i costumi che cambiano all’epoca della fecondazione assistita. Lo spettacolo – in collaborazione con CSAM-Centro Sperimentale Artistico delle Marche – va in scena venerdì 24, sabato 25alle ore 20.30, con replica pomeridiana domenica 26alle ore 17.00, adfa parte della stagione 2024/2025 ‘L’anime a rallegrar’. A partire dal tema della maternità, si snodano i personaggi di Marta, Camilla e Barbara. Marta, single in carriera, desidera un figlio. È determinata a provarci senza un compagno, anche a costo di andare all’estero.