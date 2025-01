Metropolitanmagazine.it - Mel Gibson ha dei dubbi sugli incendi a Los Angeles: la “teoria del complotto”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Tra i vip e le star di Hollywood colpite dai terribilidi Los, che continuano senza sosta a devastare la California, c’è anche Mel. L’attore è, infatti, tra le celebrità ad aver perso la propria abitazione a causa dei roghi sviluppatisi negli ultimi giorni. La dimora di Malibu dove viveva con l’attuale compagna Rosalind Ross, da cui avuto il più piccolo dei suoi nove figli «è letteralmente andata in fumo». Intervistato da NewsNation ha raccontato: «È sconvolgente, vivi lì per tanto tempo, con tutte le tue cose. Ora è come se fossi stato sollevato dal peso delle mie cose, perché sono tutte in cenere». In ogni caso,si ritiene fortunato: «La buona notizia è che la mia famiglia e le persone che amo stanno bene. Siamo felici, al sicuro e in salute. Questo è tutto ciò che conta davvero per me».