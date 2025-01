Maltempo albero crolla sullo scuolabus pieno di bambini

Leggi su Caffeinamagazine.it

Mattinata di paura a Rignano sull’Arno, dove unè caduto su unolungo la strada comunale del Salceto. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:20, quando una pianta ad alto fusto si è abbattuta sulla parte anteriore del mezzo, danneggiando gravemente il parabrezza. Fortunatamente, nessuno degli occupanti risulta gravemente ferito.Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari inviati dal 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Figline Valdarno, che hanno operato con due squadre, un’autogru e un mezzo di polisoccorso. Al loro arrivo, i passeggeri delloerano già stati assistiti dal personale medico. Secondo le informazioni fornite dai vigili del fuoco, non ci sono state situazioni di criticità tra gli occupanti. Le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dell’area circostante sono ancora in corso.