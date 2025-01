Panorama.it - L'ultima provocazione

Leggi su Panorama.it

Appariranno in bella mostra alla Biennale di Venezia e non passeranno inosservati. Centinaia di organi sessuali maschili e femminili ingigantiti su megacartelloni e ossessivamente ripetuti. E' l' opera creata per la Biennale dal fotografo Oliviero Toscani, ormai famoso per le sue continue provocazioni su temi crudi, nascita, sesso e morte, pensate per la pubblicità Benetton, e ora per la prima volta invitato come artista nella sezione Aperto dedicata alle avanguardie. Scandalo annunciato? Neanche troppo, "l' arte è abituata da secoli al nudo e alle sfide" minimizza Toscani. Ma la sua sfida è andata ben oltre: deciso a imporre questa immagine come pubblicità vera e propria, a suo giudizio forma sovrana di comunicazione, Toscani ha proposto a Panorama di pubblicare la foto incriminata come inserzione a pagamento.