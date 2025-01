Ilgiorno.it - Legnano, quando Oliviero Toscani firmava le foto per Velca: le sue prime pubblicità pop degli anni Settanta

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano) – Arrembanti e alla continua ricerca di nuovi spazi per i prodotti innovativi che nascevano di continuo loro, già pronto a rischiare e a imporre su ogni immagine il suo marchio di fabbrica al di fuorischemi lui,si erano “incontrati” nei primiper una dellecampagne pubblicitarie affidate algrafo allora poco più che trentenne. È morto, la famiglia: “Ha intrapreso il suo prossimo viaggio”, un’azienda nata a metàCinquanta dall’idea di Luigi Vedani e Aldo Casaroli era stata capace di ritagliarsi un mercato sempre crescente nel mondo dei mobili per ufficio di alto livello e in queglisi trovava in un vero e proprio momento di boom: nelle università, banche e aeroporti di tutto il mondo il marchio “” compariva già su sedute, tavoli e mobili che uscivano dall’azienda di via Jucker e a quel punto anche la comunicazione aveva bisogno di andare di pari passo con la continua espansione, oltrepassando vincoli e limiti.