Laspunta.it - Latina, sospesi funzionari Azienda Beni Comuni per bandi ad hoc e favoritismi

Tredell’per idi(ABC), di cui uno non più in carica, sono statidall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio per presunti reati tra cui corruzione e frode. A questo si aggiunge il divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione nei confronti di quattro imprenditori. Tutti gli indagati dai Carabinieri disono ritenuti presunti responsabili di diversi reati, tra cui turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio e frode nelle pubbliche forniture.Il provvedimento è stato disposto dal Gip del tribunale di. Le indagini si sono svolte nelle province di, Frosinone, Potenza e Modena.