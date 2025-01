Tpi.it - La Russia conquista in Ucraina uno dei più grandi giacimenti di litio in Europa

Lahato oggi il villaggio di Shevchenko, nell’oblast di Donetsk, in, arrivando così a controllare uno dei piùdiin. L’annuncio è stato dato oggi all’emittente televisiva Rossiya 24 da Denis Pushilin, presidente dell’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk, ribellatasi a Kiev nell’aprile 2014 e annessa unilateralmente da Mosca nell’ottobre del 2022 con un referendum non riconosciuto a livello internazionale.“Il nemico ha tenuto l’insediamento e vi aveva costruito fortificazioni piuttosto serie. E questo probabilmente era anche collegato agli annunci populisti che abbiamo visto da parte di Zelensky: ha già commerciato in riserve, risorse minerarie e le ha offerto, pubblicamente, sui media, in cambio di un maggiore sostegno”, ha spiegato Pushilin al canale russo annunciando ladel villaggio di Shevchenko.