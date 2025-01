Lanazione.it - La fine del sesto anno prevocazionale e il compleanno

È un messaggio di augurio davvero speciale quello che artriva per Carmine. "Sei giunto al tuo dicivesimo comple, oggi è un giorno speciale poiché si festeggia anche ladel tuo. Quanta strada in salita – si legge nel messaggio – , percorsa con amore, umiltà, passione e determinazione per raggiungere l’obiettivo che sin da piccolo coltivi e custodisci nel tuo cuore, quello di entrare presto in Seminario per poter studiare e continuare a servire il Signore, diffondendo la sua Fede. Un giorno diverrai un bravo Sacerdote ne siamo certi. Buon compleCarmine, che Dio continui ad illuminare i tuoi passi. La sorella Lucrezia, mamma Stefania e le tantissime persone che ti vogliono bene".