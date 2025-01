Lapresse.it - Iran, dopo quattro anni rilasciata attivista tedesco-iraniana Nahid Taghavi

di prigionia l’ha rilasciato l’iana. Lo ha comunicato Amnesty International. “La sua dura prova è finalmente finita: l’per i diritti delle donneianeè statadal carcere inpiù di 1.500 giorni. È atterrata sana e salva in Germania il 12 gennaio 2025. Amnesty si batteva daper il suo rilascio. Siamo felici cone la sua famiglia per questa grande notizia”, si legge in una nota.“Mia madre è finalmente a casa“, ha detto Mariam Claren, la figlia diil rilascio della madre. “Le parole non bastano per descrivere la nostra gioia. Da Berlino a Teheran: la vostra solidarietà ha contribuito a fare giustizia”, ha aggiunto la figlia dell’. #BreakingNews It’s over.