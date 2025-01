Incendi LA, a Pasadena i soccorsi di un centro di volontari

Leggi su Ildenaro.it

Chi vuole può donare acqua, cibo, vestiti e bene essenziali, 11 gen. (askanews) –, sede dell’università Caltech. Da mercoledì un gruppo diha creato spontaneamente unper fornire acqua, cibo, vestiti, beni essenziali alle famiglie sfollate dalla zona di Eaton, una delle più toccate dagliche hanno devastato i sobborghi di Los Angeles questa settimana.”Mercoledì siamo arrivati con due camion per gli hot dog e poi attraverso il potere di TikTok sono cominciate ad arrivare le donazioni, abbiamo comprato hot dog, verdure, acqua, pane, ketchup, mostarda” dice Jimmy Medina. “poi la gente ha cominciato a venire”.”Gira tutto sui social media” spiega Allen Gharakhani, “diciamo alla gente cosa stiamo facendo, prendiamo donazioni di tutti i tipi, roba per bambini, cibo per animali, tutto quello che può servire.