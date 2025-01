Metropolitanmagazine.it - Il Sundance Film Festival si terrà nonostante gli incendi che stanno devastando Los Angeles

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ilsi svolgerà come previsto,i devastantiche continuano a bruciare nei dintorni di Losilcinematografico si svolga a Park City, nello Utah, molti partecipanti, tra cui registi, dirigenti di Studios e attori, si ritroveranno presso la piccola città sciistica direttamente da Los. Diversi eventi di Hollywood nell’area di LA, come i Critics Choice Awards, il BAFTA Tea Party e gli annunci per le nomination SAG, WGA e PGA, sono stati posticipati o annullati a seguito degli. Ilsidal 23 gennaio al 2 febbraio. La 41a edizione potrebbe essere la penultima a Park City, con Boulder e Cincinnati come altre possibili sedi per ila partire dal 2027.“Negli ultimi giorni abbiamo avuto molte conversazioni con artisti, volontari, settore/stampa, amministratori, donatori, partner e personale“, hanno affermato la CEO ad interim diAmanda Kelso e il direttore delEugene Hernandez in una nota.