Il Conte di Montecristo, tutte le serie e i film ispirati al romanzo

Dopo la vita di Leopardi, Rai 1 continua la programmazione delle fiction di inizio 2025 con una nuovo produzione in onda da lunedì 13 gennaio in prima serata su Rai 1. “Ildi” è-evento in quattro puntate prodotta da Palomar (a Mediawan Company) e diretta dal Premio Oscar Bille August. Nel cast troviamo Sam Claflin (Edmond Dantès-Ildi), Mikkel Boe Følsgaard (Gérard Villefort), Ana Girardot (nei panni di Mercedes), Blake Ritson (Danglars), Karla-Simone Spence (nel ruolo di Haydée) e attori italiani come Lino Guanciale (Vampa-IlSpada), Michele Riondino (Jacopo) e Gabriella Pession (Hermine Danglars). La trama de “Ildi” Un passaggio chiave della nuova fiction in onda su Rai 1 è sicuramente legata alla frase “La mia vendetta sarà pari alla loro colpa”, pronunciata da Edmond Dantès.