Il Conte di Montecristo Sam Claflin | Ora guardo la vita in modo diverso

(Adnkronos) – (Adnkronos/Cinematografo.it) Due anni e mezzo di lavoro, un cast internazionale, vendite previste nei maggiori Paesi: dopo il passaggio alla Festa del Cinema di Roma, ‘Ildi’ arriva da stasera, lunedì 13 gennaio in prima serata su Rai 1. Dal classico di Alexandre Dumas, un’imponente produzione Rai Fiction e Palomar – presentata a Roma, all’Ambasciata di Francia a Palazzo Farnese, una delle tante location della serie – che racconta la vendetta di Edmond Dantes, giovane marinaio ingiustamente recluso che riesce a scappare assumendo l’identità, appunto, deldi. Alla regia, il danese Bille August, premio Oscar per ‘Pelle alla conquista del mondo’: “Nessun dubbio quando me l’hanno proposta: ho accettato perché otto episodi permettono di preservare la complessità dell’intreccio.