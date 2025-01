Oasport.it - Hockey pista: Trissino batte Bassano. Forte, Lodi e Follonica ok

La 14esima giornata della stagione regolare 2024-2025 della Serie A1 diha mandato in archivio un fine settimana che ha regalato agli appassionati partite interessanti e gol a raffica.Partiamo dalla fine, dalla vittoria delnell’incrocio con il: il 6-4 con il quale gli uomini di Sosa hanno superato i rivali tenendo a distanzadei Marmi,, tutte e tre vittoriose, rispettivamente contro Novara (6-3 in casa), Viareggio (5-4 in casa) e Sandrigo (1-2 in trasferta).Bene anche il Valdagno che si è imposto per 3-1 col Montebello, così come un Giovinazzo abile nel compiere un blitz pesante per 3-6 sulladel Grosseto. Infine, c’è da registrare il rotondo 0-6 del Monza nella tana del Sarzana. Di seguito i tabellini e le classifiche aggiornate della Serie A1 di