Oasport.it - Giro d’Italia Women 2025: presentato il percorso. Chiusura spettacolare in quel di Imola

Non solo gli uomini. Appuntamento anche con iloggi nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica-Ennio Morricone indi Roma. Svelata l’edizione numero 36 della Corsa Rosa al femminile.Saranno otto le tappe: partenza indi Bergamo, arrivo davvero attesissimo indi. Una sola cronometro, individuale, in apertura: 13,6 chilometri pianeggianti e adatti alle specialiste. Poi due tappe interlocutorie,le di Aprica (leggera salita) e Trento (per le velociste), prima dell’inizio della battaglia per la classifica generale.A Pianezze arrivo in salita duro (11.2 km al 7%), tappa pianeggiante a Monselice e poi il gran finale. Giornata ricca di strappila che termina alle Terre Roveresche, seguita dall’arrivo in vetta al Monte Nerone, ascesa davvero da scalatrici pure.