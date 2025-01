Ilrestodelcarlino.it - Giampieri: "Il nostro aiuto ai minori in difficoltà"

in, giovani e giovanissimi che hanno già a che fare con le fatiche della vita. Sono in crescita i numeri del disagio giovanile, l’assessore ai servizi sociali del comune, Mirco, parla di un impegno di spesa notevole, a fronte di un progetto di presa in carico importante: "Teniamo particolarmente al supporto aiin condizioni multiproblematiche. I numeri parlano di 38che beneficiano del servizio di sostegno educativo presso il proprio domicilio, 9in affidamento, 12inseriti presso centri educativi diurni e 33, con 5 madri inseriti presso comunità residenziali e un neomaggiorenne in comunità di sgancio. Importante la spesa, oltre 580 mila euro". Pesa anche il numero distranieri non accompagnati, sia rinvenuti nel territorio comunale, sia assegnati dal Governo centrale per il tramite della Prefettura di Fermo in seguito all’ondata eccezionale di sbarchi della scorsa estate, che ha richiesto al servizio uno sforzo organizzativo e logistico eccezionale per fronteggiare la situazione di emergenza venutasi a creare.