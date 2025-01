Anteprima24.it - Furti in successione a Pietrelcina, mercoledì arriva in Comune il Prefetto di Benevento

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto15 gennaio alle ore 11 si terrà nel palazzo comunale diuna riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta daldiRaffaela Moscarella.Al centro del confronto la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica neldicon un focus particolare sui reati predatori ed in particolare suiin abitazione. Nella circostanza iled il Sindaco sottoscriveranno il protocollo d’intesa per il “Controllo del vicinato” che prevede un modello di sicurezza integrata che valorizza la collaborazione attiva tra cittadini, amministrazioni locali e forze dell’ordine, con l’obiettivo di prevenire i reati attraverso lo scambio di informazioni tempestive e il monitoraggio del territorio.