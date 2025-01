Tpi.it - Fedez-Iovino, due testimoni raccontano il pestaggio: “È stato violento, c’erano macchie di sangue ovunque”

, dueil: “È”Emergono nuovi dettagli sull’ormai nota rissa, avvenuta nella discoteca di Milano The Club, trae Cristianoalla quale sarebbe poi seguita l’aggressione sotto casa del personal trainer.La Procura, che sta tentando di ricostruire la dinamica esatta del, secondo quanto rivela Il Fatto Quotidiano si è avvalsa di ulteriori elementi grazie alleanze di Salvatore A., producer e dj conosciuto a livello internazionale, e Vincenzo B., guardia giurata dell’edificio al civico 33/a di via Ulpio Traiano.Il primo testimone, Salvatore A., un amico di Cristiano, non era presente al momento dell’aggressione, ma racconta ciò che è accaduto nel locale dove c’è stata la lite che ha dato via alla vicenda: “La sera del 21 aprile ci siamo incontrati alle 22 presso il ristorante La Bullona per un compleanno.