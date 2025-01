Udine20.it - Fantozzi. Una tragedia. A Udine dal 17 al 19 gennaio

La stagione di Prosa del Teatro Nuovo Giovanni dariparte venerdì 172025 con uno spettacolo-omaggio a un personaggio cult della cultura pop del Novecento:. Una. Un personaggio, quello del ragioniere Ugo, inventato negli anni Settanta da Paolo Villaggio che fu acuto e sagace osservatore del nostro tempo e che ha saputo raccontare, come pochi altri, decenni di storia e di vita italiana attraverso quelle maschere che, da grande attore comico, ha saputo creare., Fracchia, Krantz, e poi la moglie Pina, la figlia Mariangela, i colleghi Filini, Calboni, la signorina Silvani sono solo alcune delle maschere di una rinnovata commedia dell’arte con cui Paolo Villaggio ha dato voce a una categoria umana oscillante tra opportunismo e cattiveria, tra piaggeria e violenza, tra disincanto e feroce arrivismo e che ritroveremo nello spettacolo in scena al Giovanni da, diretto da un regista visionario come Davide Livermore e con Gianni Fantoni nel ruolo del vessatissimo ragioniere vittima dei soprusi di superiori, colleghi e familiari.