È scioccante quanto Conte ha cambiato Napoli | erano nostalgici ora lasciano andare Kvaratskhelia Guardian

Antonionon è arrabbiato, solo deluso. “Ma prima di accusarlo del trucco più vecchio del manuale di genitorialità, dategli il tempo di finire il suo pensiero”, scrive Nicky Bandini sul. Perchéha poi riformulato: “Non mi riferivo alla delusione provata nei confronti di un giocatore o del club, ma a me stesso. Ho pensato di poter fare breccia e influenzare questa situazione. forse sono stato un po’ presuntuoso”.E invece no, scrive il giornale inglese. Perché “dopo aver vinto titoli di campionato con tre club in due nazioni,può sentirsi autorizzato a credere in se stesso. Ci ha ricordato ancora una volta questa stagione aldella sua straordinaria capacità di piegare una situazione alla sua volontà, sollevando una squadra che si è piazzata al 10° posto la scorsa stagione e riportandola in cima alla classifica della Serie A.