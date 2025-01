Secoloditalia.it - Dolia – Gaeta

Piazza Conca, 22 – 04024Telefono: 0771/65129Sito Internet: www..itTipologia: ricercataPrezzi: antipasti 20/25€, primi 25/30€, secondi 27/30€, dolci 12/15€Chiusura: Martedì e MercoledìOFFERTACambio di chef alla fine del 2023 per questo locale, ora guidato ai fornelli da Mirko Cairone, che ha portato nella splendidavecchia una cucina di ricerca, quest’anno, a nostro avviso, meno centrata che in passato. La si può provare ordinando à la carte oppure optando per uno dei tre percorsi degustazione da 3, 5 e 7 portate rispettivamente a 45, 75 e 90 euro. Accolti da tre sfiziosi appetizer a base di verdure – insalata di peperoni e gazpacho, zucchine alla scapece con aceto di albicocche e melanzane affumicate – e da del buon pane a lievitazione naturale con pomodori e capperi e dei grissini all’aglio orsino serviti con ricotta di bufala mantecata con la nigella, abbiamo dato il via alla nostra esperienza con una tartare di tonno proposta con crema pasticcera alla soia e fragole di Terracina che non ci ha convinto in quanto la crema tendeva a “pasticciare” l’insieme che mancava di uno spunto acido.