Quotidiano.net - “Così la Cina si prepara all’invasione di Taiwan”. Dal satellite spuntano moli mobili e mezzi anfibi

Roma, 13 gennaio 2024 - Lastarebbe costruendo una nuova classe dida sbarco, con tempi di fabbricazione estremamente rapidi. I nuovipotrebbero assicurare a Pechino la capacità di invadere, rappresentando un passo importante nellazione di un futuro attacco. Lo riporta il Financial Times, che ha osservato le operazioni attraverso alcune immagini satellitari che mostrano 6 navi simili a chiatte con rampe allungabili in costruzione presso il cantiere statale di Guangzhou.navali simili potrebbero essere usati dall’esercito della Repubblica Popolare Cinese per trasportaremilitari pesanti, come carri armati e artiglieria, dalle navi attraverso le spiagge e fino alla terra ferma. (241215)ZHOUSHAN, Dec. 15, 2024 (Xinhua)Chinese officers and soldiers salute at a port in Zhoushan, east China's Zhejiang Province, Dec.