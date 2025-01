Agi.it - Consulta: trattativa al fotofinish, domani il voto

Leggi su Agi.it

AGI - Si lavora per la fumata bianca sull'elezione dei quattro giudici dellascelti dal Parlamento. I contatti fra le forze politiche di maggioranza e opposizione e all'interno degli schieramenti vanno avanti soprattutto per la scelta del quarto giudice, quello 'esterno' ai partiti: in pole position, almeno per il momento, sembra esserci l'avvocata generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli. Per quello che riguarda i due giudici spettanti alla maggioranza, viene dato ormai per sicuro il nome del consigliere giuridico di Palazzo Chigi, Francesco Saverio Marini. Per il secondo giudice si fanno i nomi da tempo del senatore di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, e del viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ma un'altra ipotesi sul tavolo è che si vada verso un altro profilo tecnico, evitando che si faccia un nome di un parlamentare.