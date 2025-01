Lopinionista.it - Commissione Covid, audizione dell’Inail

ROMA – Martedì 14 gennaio, alle ore 19, presso l’aula del II piano di Palazzo San Macuto, laparlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus Sars-Cov-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2 svolgerà l’(Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.L'articoloL'Opinionista.