Ilgiorno.it - Codogno, calci alle pareti della nuova scala del quinto binario: pannelli divelti

(Lodi), 13 gennaio 2025 – Incivili sfondano una parete delle scale deldia breve distanza dalla riqualificazione. Anni di lavori, in parte inaugurati a fine 2024, per sistemare la stazione ferroviaria die sfondare il, per creare un passaggio diretto col quartiere San Biagio e pochi attimi per provocare danni. I vandali sono tornati a colpire allo scalo ferroviario die hanno lasciato danni lungo la parete delle scale che salgono dalverso la strada localizzata dietro la stazione. Si tratta probabilmente didati aiblucopertura che, sotto le sollecitazioni, non hanno retto e si sono sfondati e crepati. La scena è stata notata il 13 gennaio 2024 da alcuni pendolari presenti.