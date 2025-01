Calciomercato.it - Ciurria-Maldini, il Monza è ancora vivo: Fiorentina piegata 2-1

Leggi su Calciomercato.it

La squadra di Bocchetti ottiene tre punti fondamentali per sperarenella salvezza: alla viola non basta il rigore di BeltranTre punti per continuare a sperare. Ilritrova la vittoria contro la, tre punti che in Brianza mancavano ormai dallo scorso 21 ottobre in casa del Verona, unico successo di questo campionato., il2-1 (LaPresse) – Calciomercato.itContro la squadra dell’ex Palladino, Bocchetti lanciadal primo minuto come attaccante centrale e la sua scelta si dimostra indovinata visto che proprio l’ex Milan realizza il gol del momentaneo 2-0. Prima c’era stata la bella rete dia far esplodere il pubblico di casa che nel primo tempo ha trattenuto il fiato per un calcio di rigore concesso e poi revocato alla viola.