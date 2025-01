Quotidiano.net - Ciclone Dikeledi devasta Madagascar e Mozambico: 3 morti e gravi danni

Ilè arrivato oggi indopo aver ucciso tre persone ine causatonell'arcipelago francese di Mayotte, un mese dopo la perturbazione Chido che aveva scatenato il caos nell'Oceano Indiano. In, piogge torrenziali e venti violenti hanno colpito duramente la parte settentrionale dell'isola nella notte tra sabato e domenica. Oltre ai tre, ci sono stati almeno 920 feriti, principalmente nel distretto di Vohemar, noto per la produzione di vaniglia, secondo l'Ufficio per la gestione dei disastri. Il, che si è intensificato nelle ultime ore, ha toccato terra oggi "nella fase ditropicale nella provincia di Nampula" in, secondo Météo-France. Il presidente del, Filipe Nyusi, ha invitato la popolazione alla prudenza per far fronte a questo "tropicale di categoria 3", che sta generando "forti piogge, più di 100 millimetri in 24 ore, e violente tempeste".