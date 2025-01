Che figura di… Shaila sulla sedia a fare la lezioncina ma viene smontata in un secondo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella casa del Grande Fratello, i momenti di relax diventano spesso occasioni per confidenze e conversazioni tra i concorrenti. Durante uno di questi episodi,Gatta ha espresso la sua opinione sulle relazioni nate all’interno del reality, ma le sue parole hanno sollevato un polverone, sia tra i coinquilini sia tra il pubblico., ex velina di Striscia la Notizia, ha spiegato chelei è complicato mantenere le amicizie nate nel programma una volta tornati alla vita reale. Tuttavia, questa dichiarazione non ha convinto tutti, soprattutto Emanuele Fiori, che ha colto l’occasione per metterla in difficoltà. Il concorrente, infatti, le ha posto una domanda spiazzante:“Come mai non si può parlare di amicizia ma si può parlare di amore? Perché non si possono creare amicizie reali invece l’amore è reale?”.