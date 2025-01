Sport.quotidiano.net - Basket, in Divisione Regionale 2, la IES lotta ma non vince a Rosignano

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pisa, 13 gennaio 2025 – Una IES in recuperoma non riesce a trovare il primo successo dell’anno, sul non facile campo della Dinamo, nell’ultima giornata di andata del campionato di Divisone2. Gli uomini di coach Paolo Campani, coadiuvato da Federico Marazzato e Maurizio Neri, hanno iniziato male, si sono ripresi e hanno giocato alla pari con i padroni di casa, senza però riuscire a raggiungerli e superarli. LA CRONACA – Il primo quarto è in salita per i biancocelesti, in difficoltà a contenere fisicamente gli avversari, che chiudono in vantaggio per 21-13. Nel secondo periodo Campani cambia l’assetto difensivo e l’inerzia del match: Villani e compagni si rifanno sotto, superano di un punto, per poi andare al riposo in svantaggio con il minimo scarto (38-37).