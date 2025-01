Zonawrestling.net - Bad Bunny: “Voglio mettere a rischio la mia vita sul ring un’altra volta”

Badnon si fa vedere suldella WWE da ormai 2 anni; la sua ultima apparizione fu infatti il 6 maggio 2023, quando a BackLash 2023 sconfisse il connazionale Damian Priest in un San Juan street fight match, uno spettacolare incontro che durò ben 20 minuti.A distanza di due anni, durante un’intervista rilasciata a Rolling Stone per pubblicizzare l’uscita del suo nuovo album, ha dichiarato di voler tornare sulla sua: “farlotornare sulla mia. Ho avuto la sensazione di non aver rischiato abbastanza nel, etornare per farlo.spaventare mia mamma. Quando? non lo so.rimanere in contatto con le persone della WWE, sono sempre attento a quello che succede. Ma quando, non lo so.