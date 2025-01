Aridatece Bernacca!

Leggi su Ildenaro.it

A dare ascolto ai metereologi, per tutta la settimana gli Italiani dovrebbero vestirsi come gli eschimesi e uscire in strada solo per questioni di vita o di morte. Con molta probabilità sono troppo giovani per ricordare le temperature della stessa stagione fino all’incirca all’ultima parte del secolo scorso. Allora la neve iniziava a cadere, anche dove ora la conoscono solo per averla vista altrove, già agli inizi di dicembre, per assistere al suo sciogliersi a marzo. Intanto tra gennaio e febbraio, diverse erano le espressioni del tempo analoghe. Poi iniziò l’epoca, ancora in pieno vigore fino a quello scorso, degli inverni miti, molto simili a autunno allungati o primavere anticipate. Ironia della sorte, sta succedendo lo stesso per l’esprit du temp sociale del Paese. Non c’è settore della popolazione dello stesso che sia stato risparmiata da una forma di gelo non corporale, questo si più che temibile.