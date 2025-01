Bergamonews.it - Antiquariato, massaggi e incontri culturali: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

La mostra mercato dell’e dell’arte antica “IFA – Italian Fine Art” alla Promoberg, il corso dialla Scuola LaFonte, l’incontro sull’invecchiamento sano a Scanzorosciate e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 13 gennaio.Ecco gli appuntamenti.Dal 10 al 19 gennaio alla Fiera ditorna “IFA – Italian Fine Art”, mostra mercato di Promoberg dedicata all’altoe all’arte antica.Gli orari d’apertura sono: sabato e domenica dalle 10 alle 19; feriali dalle 15 alle 19.alle 20 alla Scuola LaFonte Shiatsu, ain via Buratti, 57, prenderà il via un corso dio con oli essenziali.Le proprietà degli oli essenziali si uniscono agli effetti delo, del trattamento Shiatsu e dei punti dell’agopuntura in questo corso originale, frutto degli studi e delle pratiche sviluppate dalla scuola LaFonte.