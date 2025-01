Amica.it - Addio a Oliviero Toscani, il fotografo che ha reso la moda migliore

Leggi su Amica.it

. Se ne va a 82 anni ilirriverente che lo scorso agosto aveva annunciato in un intervista al Corriere della sera di soffrire di una malattia rara, l’amiloidosi.Grazie alle sue foto shock e all’approccio socio-politico con cui ha rotto gli schemi di comunicazione dellaè diventato ilrivoluzionario che tutti conosciamo. Un orgoglio tutto italiano che oggi compie 80 anni. Dagli esordi alle collaborazioni con Benetton, Armani e Fiorucci, ripercorriamo la storia della sua creatività.«Come ci hai insegnato tu, le parole non bastano per spiegare certe cose. Perciò ti ricordiamo con una foto che hai scattato per noi diversi anni fa, nel 1989.. Continua a sognare», è il messaggio di Benetton, che ha pubblicato la famosa immagine della mano che regge un mazzo composto da tanti fiori tutti diversi.