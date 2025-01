Inter-news.it - Zalewski in orbita Inter? Emerge una posizione netta

Nicolaè uno dei nomi accostati all’nell’ottica di un potenziale affare che vedrebbe Davide Frattesi trasferirsi a Roma. IL PUNTO – Nicolanon rappresenta uno dei calciatori che l’includerebbe nel contesto di una maxi operazione che vedrebbe il passaggio di Davide Frattesi alla Roma. Il laterale polacco, infatti, occupa unanella quale i nerazzurri sono decisamente ben forniti. A sinistra, la squadra meneghina ha a disFederico Dimarco, Carlos Augusto e Tajon Buchanan. Una batteria di esterni, quest’ultima, che rende inevitabile pensare al fatto che, se una contropartita sarà realmente inserita nell’affare, quest’ultima dovrà essere di natura diversa.escluso, quali ipotesi per l’?LO SCENARIO – Il nome di cui si parla con maggiore insistenza in otticaè quello di Bryan Cristante, centrocampista di quantità il cui arrivo consentirebbe ai nerazzurri di “coprirsi” a centrocampo prima divenire nel reparto in estate.