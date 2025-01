Sport.quotidiano.net - Volley serie A2 femminile. San Giovanni si rituffa nel campionato

Dopo la bella vittoria mercoledì sera nella semifinale di Coppa Italia, oggi al PalaMarignano (ore 17) Sansiindavanti al proprio pubblico. Di fronte ci sarà un avversario da prendere con le molle vista la sconfitta dell’andata subita ad opera dell’Orocash Picco Lecco, formazione che occupa l’ottavo posto in classifica, ma appunto risultata indigesta alle giocatrici marignanesi. Le ragazze di coach Milano hanno vinto quattro partite e ne hanno perse dieci, sono reduci dalla sconfitta per tre a uno contro ilCasalmaggiore e dunque avranno voglia di riscatto. Sanperò vorrà buttare il cuore oltre l’ostacolo per ben figurare in questa fase finale di regular season, dove tutte le squadre sono impegnate a conquistare punti importantissimi che poi si porteranno dietro nella Pool Promozione che sarà poi decisiva per le ambizioni marignanesi diA1.