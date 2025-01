Justcalcio.com - Venezia – Inter 0-1: il gol di Darmian regala una vittoria esterna storica in Serie A

Leggi su Justcalcio.com

Breaking:Matteoha segnato l’unico gol che ha portato l’al secondo posto nella classifica diA, superando l’umileper 1-0 allo Stadio Pier Luigi Penzo. Il risultato ha visto la squadra di Simone Inzaghi vincere la sesta trasferta consecutiva in campionato, mantenendo la porta inviolata in ciascuna di quelle partite per la prima volta nella storia del club. L’sblocca la situazione al 16?, dopo che Filip Stankovic respinge un tiro al volo di Lautaro Martinez, mainsacca la ribattuta. Martinez continua a minacciare nel primo tempo, ma nove minuti prima dell’vallo vede una conclusione parata dal portiere del, mentre Mehdi Taremi tira di poco a lato. Il, tuttavia, è andato vicino al pareggio poco dopo l’vallo con Issa Doumbia, ma il tiro dell’italiano smarcato si è visto respingere da Yann Sommer.