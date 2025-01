Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Michele Longobardi svela chi è la scelta mancata

Leggi su Anticipazionitv.it

, ormai un ex tronista di, torna a far parlare di sé dopo la sua uscita di scena che ancora non si è vista in tv ma sappiamo dalle anticipazioni. Al centro di uno scandalo per chat segrete e presunte frequentazioni esterne, il ragazzo ha rotto il silenzio, rivelando chi sarebbe stata la suanel programma di Maria De Filippi. Le sue dichiarazioni, condivise dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, hanno riacceso il dibattito tra fan e detrattori. Ma cosa ha detto davvero il tronista? Le sue corteggiatrici crederanno alle sue parole?La confessione di: “Avrei voluto scegliere lei”Dopo giorni di silenzio,ha deciso di esprimersi, raccontando come sta vivendo questo momento endo chi avrebbe voluto scegliere nel corso della sua esperienza a