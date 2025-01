.com - Serie C Femminile / La Jesina Aurora viene bloccata dal Villorba Treviso: al Carotti finisce 0-0

Le leoncelle creano tanto ma non concretizzano, pareggiando la prima partita dell’anno che vale comunque il sesto posto in classifica: la cronaca e il tabellino della garaJESI, 12 gennaio 2025 –a reti bianche la prima partita del 2025 della, che pareggia per 0-0 alcontro il.Dopo l‘eliminazione in Coppa Italia contro il Riccione, serviva una grande risposta al rientro in campo dalle vacanze natalizie, ma la gara di questa domenica non riesce ad accontentare le speranze dei tifosi. La squadra centra infatti il suo secondo pareggio consecutivo in campionato dopo l’1-1 nel recupero contro il Vicenza.Un pareggio che lascia l’amaro in bocca alle leoncelle, che nel corso della gara non riescono a sfruttare le occasioni per sbloccare il risultato e vengono fermate nel loro cammino da unche ha fatto ben poco per provarla a vincere.